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        T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/384 Esas

        04/07/2024


        GAİPLİK İLANI


        MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası nedeniyle;
        İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, Alipaşa Değirmeni sokağı, 121 Pafta, 74 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 1/2880'er hisse malikleri Behiye çocukları Talat, Lütfu, Ragıb, Mehmet, Hamit ve Sabri oğlu Turan ile 2874/2880 hissesinin verasette iştirak halinde maliği Scablione kızı Livia Modiano'nun uzun senelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2023/384 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur.04/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02097117