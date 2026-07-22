T.C.

İSTANBUL

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025 /432

KARAR NO: 2026/15

İ L A N



Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 13.01.2026 tarihli ilamı ile ,TCK.nun 6136 sayılı maddesi gereğince verilen Mahkümiyet HAGB kararıkararı Remzi ve Sema Alev oğlu 1976 doğumlu, sanık Osman Mert Baloğlu'nun tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar adı geçenlere tebliğ edilememiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.07.2026