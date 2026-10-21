T.C. İSTANBUL 34. İCRA DAİRESİ
Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:50
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL
34. İCRA DAİRESİ
2026/49 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/49 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.675.000,00
|1
|Taşıt
|34NDE595 Plakalı, 2024 Model, ALFA ROMEO Marka, 100KW Motor No'lu, ZAA5AVAT5RJA07781 Şasi No'lu ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:28 Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:28 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:28
19/10/2026
(İİK m.114/4)