Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

34. İCRA DAİRESİ

2026/49 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/49 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.675.000,00 1 Taşıt 34NDE595 Plakalı, 2024 Model, ALFA ROMEO Marka, 100KW Motor No'lu, ZAA5AVAT5RJA07781 Şasi No'lu ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:28 Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:28 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:28

19/10/2026

(İİK m.114/4)