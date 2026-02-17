T.C.

İSTANBUL

34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/78 Esas



İLAN

İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNDEN



Davacı ORHAN GÜMÜŞ tarafından mahkememizde muris YAŞAR GÜMÜŞ hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Hüseyin ve Fatma'dan olma 01/07/1935 doğumlu 51121184384 TC kimlik numaralı YAŞAR GÜMÜŞ'ün nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba,büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2024/78 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris YAŞAR GÜMÜŞ'ün mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.