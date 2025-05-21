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T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/481

EsasDAVALI : PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT



Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve UYAP sisteminden elde edilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste yaşamıyor gerekçesiyle tebligat yapılamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK’nun 139/1.maddesinin 2. cümlesi gereğince, taraflara çıkarılacak davetiyede duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun davalı PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT'a ilanen tebliğine,

HMK139/1.mad.2.cümlesi gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi,yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia, savunma genişletebileceği, değiştirebileceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, sunmadıkları belgeleri sunmaları, belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız 141/2.mad gereği dilekçe aşaması tamamlandığından iddia veya savunmanın genişletilemeyeceği hususunun davalı PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT'a ilanen tebliğine,

Duruşma Günü: 07/07/2025 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/05/2025



Katip 278539 e-imzalıdır Hakim 193529e-imzalıdır