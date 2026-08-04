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T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/232 Esas 20.07.2026

Konu: Gaiplik İlanı.

İ L A N D I R



DAVACI: MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ: Av. ARMAĞAN AYYILDIZ

DAVALI: İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

DAVA: Tapu İptali ve Tescil

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MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesinde bulunan 2774 ada, 28 parsel sayılı, 14,00 m2 yüz ölçümlü, kagir dükkan vasıflı taşınmazın 105/1120 hisse maliki Ahmed'in gaipliğine karar verilmek suretiyle taşınmazın hissedar hissesine düşen 105/1120 hisselik kısmının Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun'un 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2026/232 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi verilmesi, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 20/07/2026