T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO :2019/485 Esas

KARAR NO :2026/126 Karar



Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık Ommar Zemmahi'ye (Mochi Zemmahi ve Aicha Noansı oğlu, 1998 Fas doğumlu) hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 17/03/2026