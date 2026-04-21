T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/81 Esas

DAVACI: AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ: Av. SERVET ÖRMEN

DAVALI: TİMUR TURHAN 58*****7300 TCKN



Mahkememizce davalı Timur Turhan'ın yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığından tarafına ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olarak belirlenen gün ve saat olan 03/06/2026 günü saat 11:20'de geçerli bir özrü bulunmaksızın mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ön inceleme duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.