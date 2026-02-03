T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO: 2025/280 Esas

KARAR NO: 2025/658



Görevi yaptırmamak için direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 265/1. mad. gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen sanık Ibrahım ve Ameena oğlu, 1993 IRAK doğumlu, BADER IBRAHIM AL MIRZA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulanyer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 02.02.2026