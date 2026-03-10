T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO: 2025/154 Esas

KARAR NO: 2025/633



Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı 11/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 86/1. maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 1 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Sevdet oğlu, 25/02/1989 doğumlu, Diyarbakır, Hani, Dereli mah/köy nüfusuna kayıtlı Mustafa Çali hakkında verilen gerekçeli karar ile sanığın istinaf dilekçesi tüm aramalara Otman ve Fojra oğlu, 2002 Libya doğumlu müşteki ZAYD ARAFHOM'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.09.03.2026