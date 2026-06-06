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        T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İLAN


        DOSYA NO: 2024/628 Esas
        KARAR NO: 2026/248


        1- Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2026 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e)
        2-Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/1.e.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Noor ve Shaeeh oğlu, 01/01/1997 doğumlu sanık İSMAİL KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süreiçinde mahkememize veya bulunulanyer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR 05.06.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02482445