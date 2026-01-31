T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/35 Esas

28.01.2026

İ L A N



Davaya konu Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, Köprü Sokağında bulunan 118 pafta, 899 ada, 17 parsel sayılı, 245,08 m² yüzölçümlü, bahçeli kagir ev vasıflı taşınmazdaki 776 / 10368 hisse maliki Fahriye(Mehmet Behçet kızı), 108 / 10368 hisse maliki Hayriye (Halil kızı), 27 / 10368 hisse maliki Huriye Melahat (Ethem kızı), 27 / 10368 hisse maliki Mediha (Ethem kızı), 692 / 10368 hisse maliki Mehmet (Mehmet Behçet oğlu), 776 / 10368 hisse maliki Nafia (Mehmet Behçet kızı), 27 / 10368 hisse maliki Nedime Altınpanik (Ethem kızı), 288 / 10368 hisse maliki Seher (Ali kızı), 692 / 10368 hisse maliki İsmail Hakkı (Abdülfettah oğlu), 27 / 10368 hisse maliki Şakir (Ethem oğlu) ve 72 / 10368 hisse maliki Şakire (Yahya kızı)'nin taşınmaz ile ilgili olarak, taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarlarının gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/35 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verileceğ ilan olunur. 28.01.2026