T.C.

İSTANBUL

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



GAZETE İLANI

DOSYA NO : 2025/244 Esas

KARAR NO : 2025/317 Karar

DAVACI : K.H.

ŞİKAYETÇİ : AHMED AKRAM MARDAN, Amına Nasr - Akram oğlu, 09/12/1967 Irak doğumlu.

ŞİKAYETÇİ : HAKIM YASSIN TAHA, Maliha Mohammed - Yassın Taha oğlu, 01/07/1963 Irak doğumlu.

ŞİKAYETÇİ : NAZAR AKRAM MIRDAN, Ameenah Naser - Akram oğlu, 19/10/1972 Irak doğumlu.

SANIK : EROL ÇAKIR, Nadir ve Naime oğlu, 16/09/1980 HAMUR doğumlu, AĞRI, HAMUR, Özdirek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahriye Cad. Potuncular Sokak No. 22 Kasımpaşa Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. Cumhuriyet Cad. No 103 Elmadağ Şişli Şişli/ İSTANBUL. TC Kimlik No:14362466350

MÜDAFİİLERİ : Av. GÜLBİN TOKER ŞAHİN ve Av. MELEK SAY

SUÇ : Silahla Yağma

KARAR TARİHİ : 27/10/2025

Mahkememizin 27.10.2025 tarih ve 2025/244 Esas, 2025/317 Karar sayılı kararı ile yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında;Müşteki AHMED AKRAM MARDAN'a yönelik eylem nedeniyle; TCK 149/1-a-c-d, 168/3, ve 62/1 maddeleri gereğince 6 Yıl 8 Ay hapisle cezalandırılmasına,Müşteki HAKIM YASSIN TAHA'ya yönelik eylem nedeniyle; TCK 149/1-a-c-d, 168/3, ve 62/1 maddeleri gereğince 6 Yıl 8 Ay hapisle cezalandırılmasına,Müşteki NAZAR AKRAM MIRDAN'a yönelik eylem nedeniyle; TCK 149/1-a-c-d, 168/3, ve 62/1 maddeleri gereğince 6 Yıl 8 Ay hapisle cezalandırılmasına,Karar verilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen müştekilerin tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16.07.2026