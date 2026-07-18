Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 23:50

        T.C.

        İSTANBUL

        4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ


        GAZETE İLANI

        DOSYA NO : 2025/244 Esas

        KARAR NO : 2025/317 Karar
        DAVACI : K.H.

        ŞİKAYETÇİ : AHMED AKRAM MARDAN, Amına Nasr - Akram oğlu, 09/12/1967 Irak doğumlu.

        ŞİKAYETÇİ : HAKIM YASSIN TAHA, Maliha Mohammed - Yassın Taha oğlu, 01/07/1963 Irak doğumlu.

        ŞİKAYETÇİ : NAZAR AKRAM MIRDAN, Ameenah Naser - Akram oğlu, 19/10/1972 Irak doğumlu.

        SANIK : EROL ÇAKIR, Nadir ve Naime oğlu, 16/09/1980 HAMUR doğumlu, AĞRI, HAMUR, Özdirek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahriye Cad. Potuncular Sokak No. 22 Kasımpaşa Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. Cumhuriyet Cad. No 103 Elmadağ Şişli Şişli/ İSTANBUL. TC Kimlik No:14362466350
        MÜDAFİİLERİ : Av. GÜLBİN TOKER ŞAHİN ve Av. MELEK SAY
        SUÇ : Silahla Yağma

        KARAR TARİHİ : 27/10/2025
        Mahkememizin 27.10.2025 tarih ve 2025/244 Esas, 2025/317 Karar sayılı kararı ile yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında;Müşteki AHMED AKRAM MARDAN'a yönelik eylem nedeniyle; TCK 149/1-a-c-d, 168/3, ve 62/1 maddeleri gereğince 6 Yıl 8 Ay hapisle cezalandırılmasına,Müşteki HAKIM YASSIN TAHA'ya yönelik eylem nedeniyle; TCK 149/1-a-c-d, 168/3, ve 62/1 maddeleri gereğince 6 Yıl 8 Ay hapisle cezalandırılmasına,Müşteki NAZAR AKRAM MIRDAN'a yönelik eylem nedeniyle; TCK 149/1-a-c-d, 168/3, ve 62/1 maddeleri gereğince 6 Yıl 8 Ay hapisle cezalandırılmasına,Karar verilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen müştekilerin tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16.07.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02512710