T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/287 Esas

İLAN

İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalı İstanbul Defterdarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Şişli İlçesi, Ergenekon Mahallesinde bulunan, 629 Ada, 14 Parsel sayılı, 106,50 m² mesahalı, Sultan Beyazıt Vakfından icareli ''kargir ev'' vasıflı taşınmazın tamamının Fıraçi kızı Kıral (Kral) adına 23/08/1939 tarihli kadastro tespitiyle kayıtlı olduğunun tapu kaydının tetkikinden anlaşıldığını, vakıflar idaresince yapılan tetkikat neticesinde uzun zamandan beri sahipsiz kalan taşınmazın mutasarrıfı tarafından şimdiye kadar intikal talebinde bulunulmadığını, mahallinde yapılan araştırmada da adı geçen şahsın tanınmadığının tespit edildiğini, tapu kaydında herhangi bir işlem yapılmadığını, ayrıca nüfus kayıtlarına göre ikametgahlarına da ulaşılamadığını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 03/03/2014 tarih ve 42193 sayılı yazısında 1872 doğumlu Avrelia Kral (Aurelia Karaalova) nın 08/05/1944 tarihinde Taksim Alman Hastanesinde vefat ettiğinin belirtilmiş olup, taşınmazın tapu kaydı ve kadastro beyannamesinde de malikinin ölü olduğunun anlaşıldığını, vakıf taşınmazın mutasarrıflarının uzun yıllardan beri ortaklıkta görünmemesi ve taşınmazın sahipsiz kalması sebebiyle Şişli 3. Sulh Hukuk Hakimliği'nin 19/06/2003 tarih, 2003/756 esas 2003/912 karar sayılı kararı ile İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiğini, taşınmazın on yıllık kayyımla idare süresi dolduğundan, İstanbul Defterdarlığı, Kayyım Bürosu Başkanlığı tarafından 08/08/2015 tarih ve 348 sayılı yazıları ile taşınmaz aslının vakıf olduğundan gereği için müvekkili idareye ihbarda bulunulduğunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu amir hükmü gereği, dava konusu taşınmazın aslının da vakıf emlakından olması sebebiyle, Vakıflar Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca taşınmazın tamamının mutasarrıfı olan (Kıral (KRAL)'ın tapuda adına kayıtlı olan taşınmazın kaydının iptali ile mahlülen vakfı adına tescili için işbu davanın açılması zarureti doğduğunu beyanla taşınmazın tamamının tüm takyidatlardan ari olarak 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. Maddesi gereği ''Sultan Beyazıt Vakfı'' adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen taşınmazın hisse maliki olan KRAL FIRANCESCO'nun hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü bulunanların 6 ay içinde İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nin 2023/287 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur.