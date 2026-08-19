T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/53 Esas 20.02.2025

Konu: gaiplik ilanı



Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili; Dava konusu İstanbul ili, Fatih (Eminönü) ilçesi, Beyazıt Mahallesinde bulunan 255 ada, 40 parsel sayılı sayılı taşınmazın Macar oğlu Hüseyin Nuri adına olan 4/40 hissesinin tapusunun iptali ile Cennetmekan Sultan Mahmud Han Sani Hazretleri ve Hoca Piri Mehmed Efendi Vakıfları adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın 4/40 hisse maliki Macar oğlu Hüseyin Nuri'nin hayatta olup olmadığı hakkında bilgi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2025/53 E. sayılı dosyasına müracat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/03/2021