T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2025/115 Esas

KARAR NO: 2026/178



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/04/2026 tarihli ilamı ile SSÇ hakkında hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, Mathker ve Wedaehah kızı, 1969 arabistan doğumlu, Müşteki AWATEF ALOLAWI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/06/2026