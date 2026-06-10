Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO: 2025/115 Esas
        KARAR NO: 2026/178


        Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/04/2026 tarihli ilamı ile SSÇ hakkında hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, Mathker ve Wedaehah kızı, 1969 arabistan doğumlu, Müşteki AWATEF ALOLAWI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/06/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02485059