T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2021/87 Esas

KARAR NO : 2026/107



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026tarihli ilamı ile SSÇ hakkında 5237 sayılı TCKnın 66/1-e, 66/2 maddelerinde düzenlenenzaman aşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından SSÇ hakkında açılan kamu davasının CMK'nun 223/8. maddesi gereğinceDÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş olup; Kudretullah ve Durkhane oğlu, 01/01/2006 AFGANİSTAN doğumlu, SSÇ OBAID QUIAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/06/2026