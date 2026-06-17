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        T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO : 2021/87 Esas
        KARAR NO : 2026/107


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026tarihli ilamı ile SSÇ hakkında 5237 sayılı TCKnın 66/1-e, 66/2 maddelerinde düzenlenenzaman aşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından SSÇ hakkında açılan kamu davasının CMK'nun 223/8. maddesi gereğinceDÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş olup; Kudretullah ve Durkhane oğlu, 01/01/2006 AFGANİSTAN doğumlu, SSÇ OBAID QUIAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/06/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02490916