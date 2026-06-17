T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2019/221 Esas

KARAR NO: 2026/107



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında 5395 sayılı yasanın 3.üncü maddesi 5271 Sayılı CMK nun 3, 4, 5. maddeleri gereğince mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup; Dado ve Assia oğlu, 2002 CEZAYİR doğumlu, SSÇ FAROUK OUNOURİ ve Mohammed ve Fatima oğlu, 2003 CEZAİR doğumlu, SSÇ SALİM BOUKHALFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/06/2026