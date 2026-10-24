Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:45

        T.C.

        İSTANBUL40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/48 Esas 08.10.2026

        Konu : Bilirkişi raporu ilan

        İ L A N

        Davacı, TUĞBA KİŞİOĞLU ile Davalılar , EYÜP ERDEM, HASAN GÜNAYDIN, MEHMET VAROL, NAZIM GÜCÜKŞERBETCİ, NAZİF AKTAŞ, NECLA KARAKUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davası nedeniyle yapılan yargılamasında; Davalı NECLA KARAKUŞ (TC: 52480047730) adına tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilemediğinden,Tebligat Kanunu 28. maddesi gereğince; Ek'te sunmuş olduğumuz bilirkişi raporunun ilanen tebliğ işleminin yapılarak Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verilerek, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02578025