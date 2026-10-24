T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/48 Esas 08.10.2026

Konu : Bilirkişi raporu ilan

İ L A N

Davacı, TUĞBA KİŞİOĞLU ile Davalılar , EYÜP ERDEM, HASAN GÜNAYDIN, MEHMET VAROL, NAZIM GÜCÜKŞERBETCİ, NAZİF AKTAŞ, NECLA KARAKUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davası nedeniyle yapılan yargılamasında; Davalı NECLA KARAKUŞ (TC: 52480047730) adına tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilemediğinden,Tebligat Kanunu 28. maddesi gereğince; Ek'te sunmuş olduğumuz bilirkişi raporunun ilanen tebliğ işleminin yapılarak Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verilerek, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.