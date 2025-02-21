T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2023/252 Esas

KARAR NO : 2024/506 Karar



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 24/12/2024 tarihli ilamı ile sanık Halil ve Sayime oğlu, 21/11/1978 Bakırköy doğumlu, İstanbul Eyüp Sultan Işıklar Mah/ köy nüfusuna kayıtlı ERKAN BOZKURT hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın mağdur Ahmet, Halil, Meryem ve Şükran'a karşı İftira suçundan TCK nun 267/1, 62/1, 53/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı 10 ay hapis cezası (4 kez) ile cezalandırılmasına, mağdur Ahmet, Halil, Meryem ve Şükran'a karşı ayrı ayrı Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak suçundan TCK nun 136/1, 62/1, 53/1 maddeleri uyarınca sonuç olarak ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası ile (4 kez) cezalandırılmasına karar verildiği, ancak yapılan tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve mahkememiz gerekçeli kararının kendisine tebliğ edilmediği görüldüğünden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yoluaçık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19/02/2025