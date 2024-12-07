T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/24 Esas



DAVALILAR :

1- MERAL NERMİN UZUNER

2- HAKAN UZUNER Şafak Bilişim Atatürk Mah Turgut Özal Cad Kıvanç Sokak 34522 Esenyurt/ İSTANBUL



Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİM AŞ tarafından davalı MERAL NERMİN UZUNER ve aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamada;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalılardan Hakan Uzuner aleyhine, dava dışı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile imzalanan kredi sözleşmesine istinaden kullandırılan kredinin ödenmemesi üzerine borçluya kat ihtarnamesi gönderildiğini, ihtarnameye rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle borçlunun temerrüde düştüğünü ve aleyhinde İstanbul 9. İcra Dairesi'nin 2022/25150 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıltığını, borçlu hakkında yapılan takiplerin kesinleştiğini, davalı borçlu adına kayıtlı iken "İstanbul İli, Fatih İlçesi, Uzun Yusuf Mah. 1432 Ada25 Parsel 3. Kat 12. Bağımsız Bölüm Nolu Daire nitelikli tapuya kayıtlı" taşınmazın 31/12/2021 tarihinde akrabası MERAL NERMİN UZUNER'e 1/4 hissesini devrettiğinin tespit edildiğini, davanın kabulü ile davacı müvekkili bakımından davalıların, alacaklı müvekkilini zarara uğratmak kastıyla yaptıkları tasarrufun İİK. 277. ve devamı maddelerindeki şartlara uygun olarak iptaline olmadığı takdirde TBK. 19. maddesi gereğince muvazaa nedeniyle iptaline, davacı müvekkiline, dava konusu taşınmaz üzerinde İstanbul 9. İcra Dairesi 2022/25150 esas sayılı dosyasında yeter miktarda cebr-i icra yetkisinin (taşınmazda haciz ve satış istemi) verilmesine, taşınmazın dava dışı 3. kişilere satılmış olması da ihtimal dahilinde olup, bu durumda şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk edeceğinden, değerler nispetinde alacağın faiz ve ferileri ile yapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:20/03/2025 günü saat: 11:30'de duruşmada, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.