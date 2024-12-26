T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/78 Esas

DAVALI : BİROL BERK CİNUÇEV-246*****886 T.C Kimlik Nolu, Gazi Mah. Kubilay Cad. No:13 İç Kapı No:6 Gaziemir/ İZMİR



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası açıldığı, dava dilekçesinde davacı; Davalı Birol Berk Cinuçev'in İzmir İli Menderes İlçesi Menderes Mahallesi Kasımpaşa Mahallesi Mevkii 834 Ada 5 Parselde KAİN 1.kat1 no.lu bağımsız bölümde bulunan mesken niteliğindeki taşınmazının 1/1 hissesini, davalı Perihan Çavdar'a devretmesi yönünden İİK MD277 vd. hükümleri gereğince tasarrufun iptali ve davalı Perihan Çavdar borçludan aldığı taşınmazı elinden çıkardığından davanın bedele dönüşmesi sebebiyle müvekkilin takip dosyalarındaki alacak, faiz, masraf ve fer'ileriyle sınırlı olarak, davalı Perihan Çavdar'ın dava konusu taşınmazı elden çıkardığı tarihteki gerçek değerinde nakden tazminattan sorumlu tutulması isteminden ibarettir.

Mahkememiz 20/03/2023 tarihli tensip zaptı ile; davacı tarafça talep edilen ihtiyati haciz talebinin takdiren 20.000-TL teminatla kabulü ile teminat yatırılması veya banka teminat mektubu ibraz edilmesi ve mahkememize bu konuda beyanda bulunulması halinde; İİK 283/2,281/2 maddeleri gereğince davalıların dava konusu taşınmazdaki hisseleri dikkate alınarak icra dosyasındaki alacak, masraf, ve ferileriyle sınırlı olmak üzere tensibin taraflara tebliğinden itibaren 1 haftalık yasal süre içinde itiraz yolu açık olmak üzere ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz 13/06/2023 tarihli öninceleme duruşması ile; taraflar arasındaki uyuşmazlığının; davalılar arasında yapılan İzmirin Menderes İlçesi Menderes Cuma Ovası Mahallesi 834 Ada 5 Parsel Sayılı taşınmaz üzerinden bulunan 1 ve 5 nolu bağımsız bölüme ilişkin tasarrufların iptalinin gerekip gerekmediği ile taşınmazların devir tarihi itibariyle taşınmazların değeri üzerinden davalıdan tahsilinin gerekip gerekmediğinin tespitine ilişkin olduğu tespit edildi.

Bilirkişi raporunda; İzmir İli, Menderes İlçesi, 834 ada,5 parselde kayıtlı, 1 nolu bağımsız bölümün dava tarihindeki (14/03/2023) değeri: 2.342.679.-TL, 5 nolu bağımsız bölümün dava tarihindeki değeri: 2.498.858.-TL olduğu kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi ek raporunda; Menderes 834 ada, 5 parselde kayıtlı, 1 nolu bağımsız bölümün dava tarihindeki değeri:2.342.679.-TL, Menderes 834 ada, 5 parselde kayıtlı, 5 nolu bağımsız bölümün dava tarihindeki değeri:2.498.858.-TL olduğu kanaatine varılmıştır.

Bir sonraki duruşmanın 27/02/2025 günü saat 10:55 bırakılmasına karar verilmiştir.