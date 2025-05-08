T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/10 Esas



Davacı, ÜMİT KUMBASAROĞLU ile Davalı ABDULLAH ÇATALBAŞ, Dahili Davalı GÜLBENK SİNSEK arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasında, davacı tarafından İstanbul 34. İcra Müdürlüğü 2022/26932 Esas sayılı dosyasında başlatılan takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin dava açıldığı, davacı tarafından davalı aleyhine başlatılan İstanbul 34. İcra Müdürlüğü 2022/26932 Esas sayılı dosyasında davalının yaptığı itirazın reddi ile takibin devamına, davalının haksız itirazından dolayı asıl alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere aleyhinize icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili dahili dava dilekçesi ile dahili davalı GÜLBENK SİNSEK'e davaya dahil ettiği, GÜLBENK SİNSEK'e yapılan yurt dışı tebligatın iade döndüğü anlaşılmakla dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK 122. Maddesi gereğince iki hafta içinde davaya cevap ve ilk itirazlarınızı içeren cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK 128. Maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususunun ihtarı ilanen tebliğ olunur.

Bir sonraki duruşmanın 18/09/2025 günü saat 10:20'ye bırakılmasına karar verilmiştir.

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