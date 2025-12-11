Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.12.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO:2024/340
        KARAR NO:2025/382
        SANIK :MUSTAFA ULA- Yusuf ve Sultan oğlu, 04/02/1982 KADİRLİ doğumlu, OSMANİYE, KADİRLİ, İlbistanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı.


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2025 tarihli ilamı ile sanık MUSTAFA ULA hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan TCK'nın 204/1, 53/1 a,c,d,e, 58/6 mad. uyarınca 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLUaçık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur. 09/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02358581