T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2022/761

KARAR NO: 2025/680



SANIK: MOHAMMED OUALHAJI- El Mehdı ve Zina Baussihna oğlu, 22/08/1995 EINDHOVEN doğumlu

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/12/2025 tarihli ilamı ile sanık MOHAMMED OUALHAJI hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan TCK'nın 265/1, 43/1, 62/1, a,b,c,d,e mad. gereğince verilen 6 ay 7 gün hapis cezasının ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçundan TCK'nın 125/1-3.a, 125/4, 43/1, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince verilen 15.470,00-TL adli para cezasının 5271 Sayılı CMK 231/5 mad. uyarınca ayrı ayrı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 mad. uyarınca 5 yıl süre iledenetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLUaçık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur. 29/01/2026