T.C.

İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2025/219Esas

KARAR NO : 2026/144



Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/02/2026 tarihli ilamı ile Sanık hakkında DÜŞME -H.A.G.B. (HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI)kararı verilmiştir. DÜŞME - H.A.G.B. kararı Sanık ORHAN DİLEK' e (Osman ve Leyla oğlu 17/01/1989 Bakırköy Doğ.) tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 17/11/2026