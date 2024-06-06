T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/461 Esas

KARAR NO : 2022/880



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/09/2022 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohammed Rabhi ve Ayşe Haci oğlu, 01/01/1994 doğumlu, OMER RABHİ ile katılan Soman ve Veronıca kızı 10/05/1997 doğumlu MARTHA SIMON NGAGANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın ve katılanın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024