T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.56450384-2022/762-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat Hk.

06.03.2025

İ L A N



Hırsızlık suçundan mahkememizin 07/02/2023 tarih ve 2022/762 E ve 2023/169 K sayılıilamı ile CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilen sanık Muhammed Beşir ve Gufran oğlu 01/01/1997 Halep doğumlu MAHMUD SAKKA ve müşteki Bekir ve Aliye oğlu 1996 Halep doğumlu ALİ EL MUSTAFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın VE müştekinin yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.