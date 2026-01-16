T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/927 Esas

KARAR NO: 2024/1062 K



İLAN



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 23/10/2024 tarih ve 2022/927 E 2024/1062 K sayılı ilamı ile; Sanığın sübut bulan resmi belgede sahtecilik suçundan eylemine uyan TCK’nun 204/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, zamanı ve yeri, suç konusunun önem ve değeri, kastın ağırlığı, güdülen amaç ve saik dikkate alınarak takdiren 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa hükmedilen hapis cezasının 2 yıldan az olması, adli sicil kaydında engel sabıkasının bulunmaması,giderilecek bir maddi zarar olmaması, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda, ileride bir daha suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmakla 5271 sayılı CMK nun 5728 sayılı kanunla değişik 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, verilen karar Kamel ve Latıfa oğlu, 1986 tunus doğumlu KHOUBEIB BOUHANI'yatüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15.01.2026