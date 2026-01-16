T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/1011 Esas

KARAR NO: 2023/893 K



İLAN



Basit Yaralama suçundan mahkememizin 14/09/2023 tarih ve 2022/1011 E 2023/893 K sayılı ilamı ile;Sanığın üzerine atılı üzerine atılı Yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 86/1 maddesi uyarınca takdiren8 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen cezanın iki yıldan az hapis cezası olması, sanığın geçmişi, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmayışı, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması nedeniyle CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, verilen karar Kudrat ve Hayitgül kızı, 09/07/1979 ÖZBEKİSTAN doğumlu ZULFIYA MAKHMATMIRZAEVA'ya tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz merci olan İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkeme Zabıt Katibine beyanda bulunularak veya sanık cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek karara itiraz edilebileceği bildirilmek suretiyle yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile itiraz edilmemesi halinde kesinleşecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15.01.2026