T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2024/497 Esas

KARAR NO : 2025/136



Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Ali ve Nasımah kızı, 31/12/1998 doğumlu, (müşteki) ZAHRA SAFI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.04.2025