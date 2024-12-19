T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/455 Esas

KARAR NO : 2024/578



Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/11/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 157/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Mahmoud ve Fadıa oğlu, 01/07/1999 Lübnan doğumlu sanık KHALAF HABİB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.12.2024