        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.11.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO: 2023/80 Esas
        KARAR NO: 2025/342


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/09/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Rachıd ve Fouzia oğlu, 1989 doğumlu, sanık AMIN RACHID tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.21.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02341403