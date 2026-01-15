T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2025/8 Esas

KARAR NO : 2025/407

SANIK : YUSUF TAŞ; Servet ve Sevda oğlu, 23/08/1992 ÜSKÜDAR doğumlu.

SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 24/09/2025



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında eylemine uyan TCK 158/1-f-son maddesi uyarınca 4 yıl hapis ve 2.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı nazara alınarak bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.13/01/2026