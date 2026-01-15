Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.01.2026 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        DOSYA NO : 2025/8 Esas
        KARAR NO : 2025/407
        SANIK : YUSUF TAŞ; Servet ve Sevda oğlu, 23/08/1992 ÜSKÜDAR doğumlu.
        SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık
        KARAR TARİHİ : 24/09/2025


        Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında eylemine uyan TCK 158/1-f-son maddesi uyarınca 4 yıl hapis ve 2.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
        Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı nazara alınarak bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.13/01/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02382117