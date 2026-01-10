T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2025/113 Esas

KARAR NO : 2025/518



Basit Yaralama, suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Vugar ve Khanum kızı, Azerbaıjan 06/01/1998 doğumlu, Azerbaıjan uyruklu GIUNASH ABUSHOVA hakkında, mahkememizin 08.12.2025 tarihli ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince Beş Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunulmak yoluyla 5271 Sayılı CMK'nın 252/1 inci maddesi gereğince itiraz yoluna başvurulabileceğine, süresinde itiraz edilmediğinde CMK7nın 252/1 inci maddesinin son cümlesi gereğince kararın kesinleşeceği,

Süresinde itiraz edildiğinde CMK’nin 252/2 inci maddesi gereğince mahkemece duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağına, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebileceğine,

Mahkemece, ikinci fıkra uyarınca hüküm verilirken,251 inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verilen hükümle bağlı olmadığına,

İtirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirimin korunacağınaİLAN OLUNUR. 09.01.2026