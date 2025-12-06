Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.12.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2023/1244 Esas
        Konu: Gaiplik ilanı

        04.12.2025


        T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDUSSAMED KÜRŞAT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.12.2025

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 32681352178
        ADI SOYADI : ABDUSSAMED KÜRŞAT
        BABA ADI : MUSTAFA
        ANA ADI : CEMAYNUR
        DOĞUM TARİHİ : 07/01/1960
        DOĞUM YERİ : YAZIÇEPNİ
        İKAMETGAH ADRESİ : KÖLN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

