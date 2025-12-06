T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1244 Esas
Konu: Gaiplik ilanı
04.12.2025
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDUSSAMED KÜRŞAT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.12.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 32681352178
ADI SOYADI : ABDUSSAMED KÜRŞAT
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : CEMAYNUR
DOĞUM TARİHİ : 07/01/1960
DOĞUM YERİ : YAZIÇEPNİ
İKAMETGAH ADRESİ : KÖLN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ