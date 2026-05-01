T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/569 Esas

KARAR NO : 2026/88



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 10 ay hapis, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e) cezası ile cezalandırılan Celal ve Nezahat oğlu, 08/02/1982 Manisa doğumlu, sanık Özkan GÜNDÜZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekilinin vermiş olduğu istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceğine, İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 27/04/2026