T.C.

İSTANBUL

62. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/531 Esas

KARAR NO: 2024/171



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.11.2024 tarihli ilamı ile 3.920,00 TL Para Cezası verilen Azamat ve Rufina kızı, 17.12.1995 Rusya doğumlu, Müşteki Sanık ZUKHRA BAICHHOROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2025