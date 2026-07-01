T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2024/120 Esas

KARAR NO: 2026/282



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/06/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan sanıklar Mohammad Hosseın ve Morvarid kızı, 1972 Tehran doğumlu,SHABANEH AFRAZ ile Amin ve Behiya oğlu, l973 İran doğumlu SADEGHALI AFRAZ ve dosyada müşteki Ahınfu ve Adwoa oğlu, l995 Gana doğumlu SIMON AHINFUL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan birgazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile istinaf (itiraz) edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 29.06.2026