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        T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO : 2024/367 Esas
        KARAR NO : 2024/16


        Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması suçundan mahkememiz dosyasında sanık 99153423040 yabancı kimlik nolu, Azad ve Sore oğlu, 23/09/1988 İran d.lu. Reza AHMADNEZHAD ' ın mahkememizin 10/09/2024 gün ve 2024/367 esas ve 2024/16 karar sayılı ilamı ile 6136 sayılı kanunun 13/2 maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 8.320.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verildiği, verilen karar bütün aramalara rağmen sanık Reza AHMADNEZHAD ' ya tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince h hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.01.05.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02220846