T.C. İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.24950659-2024/846-Ceza Dava Dosyası

Konu: Sanık ABDULKERİM ELNASIR

31.12.2025



İLAN



DOSYA NO: 2024/846

KARAR NO: 2025/573



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06.10.2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında TCK 204/1 maddesi gereğince ve aynı kanunun 61.maddesi gereği suçun işleniş biçimi ve kastının ağırlığı dikkate alınarak takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi ve sanığın sabıkısız geçmişi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasında TCK nun 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5-6 maddeleri gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın iki yıldan daha az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, suç nedeniyle meydana gelen somut bir zararın olmaması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Sanık ABDULKERİM ELNASIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 31.12.2025