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        T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.05.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2025/151 Esas
        KARAR NO : 2025/201


        Bina içinde muhafaza altına alınmış elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında karar verilmiş, verilen kararın Lie Tjie Kiat ve Tan Rita Yaniwati kızı, 1989 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı MüştekiLIE WINNY'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.05.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232502