T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/232 Esas

DAVALI: CANAN AKPULAT Cemil Meriç Mah. Mızrap Sok. No:4/1 Ümraniye/İstanbul



Davacı Murat Akbulut tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında adresinin bilinmediği, adres araştırmasında da adresinin meçhul olduğundan tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

HMK. nun 139/1 maddesi gereğince 21/04/2026 günü saat 11:00 da yapılacak tahkikat duruşmasına belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu işbu ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu tahkikat duruşma gününün davalıya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.