T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2026/84 Esas



DAVALILAR: 1- ESYA SALİH Sultan Selim Mah. Biricik Sk. No:11 İç Kapı No: 1 Kağıthane/ İSTANBUL

2- İBRAHİM SALİH -AYNI ADRES-



Davacı tarafından davalılar ESYA SALİH ve İBRAHİM SALİH aleyhine açılan velayetin değiştirilme davası nedeniyle;

Davalıların "Sultan Selim Mah. Biricik Sk. No:11 İç Kapı No: 1 Kağıthane/ İSTANBUL" adresine tebligat yapılamamış, yapılan araştırmada adresinin tespit edilemediği, bu haliyle davalıların adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla; HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 13/10/2026 günü saat 09.55'de yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde (HMK 139/1-ç md) o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu işbu ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonrayapılmış sayılacağı hususu davalılara ilan olunur. 23/06/2026