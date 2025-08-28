T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/271 Esas

Konu : 1. Gaiplik İlanı

04.07.2025

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Müftü Ali Mahallesinin, Dabağ Yunus Sokağında bulunan 2456 ada, 6 parsel sayılı,369,20m yüzölçümlü Nezareti Evkafı Hümayuna Mülhak Sermet Hatun ve Recep Çelebi Sultan Selimi Camii Şerifi Kurbunda Debağ Yunus Mahallesinde İmama Olanlara Meşruta Vakfından‘‘Arsa'vasıflıtaşınmazın21/480Abdurrahmanoğlu Mehmet Fuat,21/480AbdurrahmanoğluMustafaRakim,21/480AbdurrahmanoğluAhmet Burhanettin,21/480AbdurrahmankızıEmine Melahat, 21/480 Abdurrahman kızı Ayşe Hüsnet ve 15/480 hissesi Abdurrahman oğlu Mehmet Sıtkı'nın uzun senelerden beri gaip oldukları, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememiz'in 2025/271 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaiplerin hayatta ise adresinin, İstanbul 7. Asliye hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi ilan olunur. 04.07.2025