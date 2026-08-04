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        T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:50
        İLAN
        T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO: 2025/335 Esas


        DAVALI: ABDULRAHMAN BAŞ


        Davacı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli meşruhatlı davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 24/11/2026 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02523807