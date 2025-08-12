Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.08.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2023/79


        DAVALI: MEHMET ORHA TC: 58******818


        Mahmut Şevket Paşa Mah. Seyhan Sk. No:2 İç Kapı No:2Şişli/ İSTANBUL
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İstirdat) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 14/10/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/07/2025

