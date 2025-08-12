T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/79



DAVALI: MEHMET ORHA TC: 58******818



Mahmut Şevket Paşa Mah. Seyhan Sk. No:2 İç Kapı No:2Şişli/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İstirdat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/10/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/07/2025