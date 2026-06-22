T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/571 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

21.04.2026

Davacı vekili tarafından verilen dilekçesi ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Dayahatun Mahallesi/Köyü, Cilt No:75, Hane No:450 nüfusuna kayıtlı Yargı ve Ana'dan olma, 01/07/1903 doğumlu, 19217236584 T.C. Kimlik No'lu Muris TREPSİHARİ'nin 10/12/1978 tarihinde dul olarak ölmüş olup, anne, baba kardeş kayıtlarına ulaşılamadığından başka da mirasçısı olmadığından (yasal mirasçıları tespit edilememiş);

Muris TREPSİHARİ'nin mirasçıları var ise; TMK 594.Maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına, son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2024/571 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 21.04.2026