T.C.

İSTANBUL

72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/59

KARAR NO : 2026/357



Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/06/2026 tarihli ilamı ile sanık MUHAMMET AHMET hakkında 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık MUHAMMET AHMET, (Yahya ve Zara oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.20.10.2026