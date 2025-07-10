T.C.

İSTANBUL

74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



Mahkememizin 09.05.2025 tarihli 2024/717 esas 2025/287 sayılı kararı ile; Sahip ve Ağcaoğlu 19.04.1989 Azerbaycan doğumlu sanık SEMUR GULIYEV'in a) Hakaret suçundan 2.790 TLadli para cezası ile cezalandırılmasına ve CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.'nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına, b) Tehdit suçundan ise 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.'nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmekle,

2- İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememizin A kararına karşı 5320 sayılı yasanın 8 maddesi uyarınca uygulamaya devam olunan 1412 sayılı yasanın 305. maddesi uyarınca tayin olunan ceza miktarına göre kanun yolu kapalı (KESİN) Mahkememizin B kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.07.07.2025